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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ150 مليون جنيه.. سقوط 9 أشخاص لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي

صدى البلد

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.

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الداخلية

 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.


وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الداخلية 150 مليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات أخبار الحوادث

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