القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ 2 مليون جنيه بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 40 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات لذات العيار) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع .

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.