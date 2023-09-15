بـ2 مليون جنيه.. إحباط محاولة ترويج 19 ألف قرص مخدر في كرداسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش) .

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .