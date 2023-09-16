نشرة المرأة والصحة| اعلاج الانزلاق الغضروفي.. متى تلجأ للجراحة؟ الحساسية الأبرز.. أعراض تظهر على طفلك عند تناول المانجو

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

احذر.. أعراض تشير إلى إصابتك بالانزلاق الغضروفي

الانزلاق الغضروف يمكن أن يتسبب في مجموعة متنوعة من الأعراض التي تتفاوت في شدتها وموقعها، وتشمل ما يلي، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.



علاج الانزلاق الغضروفي.. متى تلجأ للجراحة؟

انزلاق الغضروف، المعروف أيضًا باسم انزلاق الديسك، هو حالة تحدث عندما ينتزع الغضروف الليفي الوسطي بين الفقرات ويضغط على الأعصاب المحيطة به.

إذا كنت تعاني من الانزلاق الغضروفي، فمن المهم أن تستشير طبيبك لتقييم حالتك.

الحساسية الأبرز.. أعراض تظهر على طفلك عند تناول المانجو

عند إعطاء طفلك المانجو، يجب مراقبته لأي ردود فعل غير عادية أو أعراض سلبية.

إليك بعض الأعراض التي يمكنك مراقبتها وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.