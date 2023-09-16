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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحساسية الأبرز .. أعراض تظهر على طفلك عند تناول المانجو

المانجو
المانجو

عند إعطاء طفلك المانجو، يجب مراقبته لأي ردود فعل غير عادية أو أعراض سلبية. إليك بعض الأعراض التي يمكنك مراقبتها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

التحسس أو الحساسية: قد يظهر طفلك علامات حساسية تشمل الطفح الجلدي، والحكة، والاحمرار، والتورم في الفم أو الشفاه. إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، يجب التوقف عن إعطاء المانجو والاتصال بالطبيب فورًا.

مشاكل الهضم: إذا لاحظت أن طفلك يعاني من زيادة في الغازات، أو الانتفاخ، أو الإمساك، أو الإسهال بعد تناول المانجو، قد يكون لديه صعوبات في هضمها. يمكنك مراقبة نمط الهضم لطفلك والتأكد من أنه لا يعاني من أي مشاكل.

الاختناق أو صعوبة البلع: إذا لاحظت أن طفلك يعاني من صعوبة في بلع قطع المانجو أو يظهر علامات اختناق، قد يكون من الأفضل تقديم المانجو بشكل مهروس أو في شكل عصير لسهولة الاستهلاك.

الحساسية المتأخرة: قد يحدث تأخر في ظهور أعراض الحساسية لدى بعض الأطفال، وقد تظهر بعد ساعات أو أيام من تناول المانجو. إذا لاحظت أعراض غير طبيعية بعد وقت من تناول المانجو، يجب استشارة الطبيب.

مهم جدًا مراقبة ردود فعل طفلك والاستماع إلى جسمه. إذا كنت تلاحظ أي أعراض غير معتادة أو قلقة، ينصح بالتوقف عن إعطاء المانجو والاتصال بطبيب الأطفال للحصول على تقييم وتوجيهات إضافية.

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