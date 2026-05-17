700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
الرئيس البرازيلي: سلمت ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010
لا تأثير إشعاعي.. الإمارات تسيطر على حريق قرب محطة براكة النووية نتيجة استهداف بطائرة مسيرة
التوترات في مضيق هرمز تعيد رسم خريطة التجارة البحرية.. وغرب إفريقيا تتحول إلى مركز لوجستي عالمي
الصحة: تقديم 6665 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نائبي رئيس البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٧ مايو، السيد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا.

أكد وزير الخارجية خلال اللقاء الحرص على متابعة مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، معرباً عن التقدير التعاون الممتد مع مجموعة البنك الدولي، مشيداً بدور المؤسسة في دعم جهود التنمية فى مصر بقيادة القطاع الخاص ومسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أهمية تحويل هذه الإصلاحات إلى استثمارات ملموسة تعزز من التنمية المستدامة.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، والتوسع فى أطر التعاون في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مرحبا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، معرباً عن التطلع لإطلاق المرحلة الثالثة وتعظيم الاستفادة من برنامج الشراكة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧.

في ذات السياق، استعرض وزير الخارجية التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مبرزا تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة به، موضحاً أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى للتوجه الحكومى، حيث تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حوافز ضريبية وجمركية وميكنة الخدمات. 

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتوسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل. 

كما أكد نائب رئيس البنك أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، بفضل الإصلاحات الهيكلية واعتماد نظام سعر صرف مرن، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، بما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي نائب رئيس البنك الدولي شمال إفريقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا

