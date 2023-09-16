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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. أعراض تشير إلى إصابتك بالإنزلاق الغضروفي

الغضروف
الغضروف

الإنزلاق الغضروف يمكن أن يتسبب في مجموعة متنوعة من الأعراض التي تتفاوت في شدتها وموقعها، وتشمل ما يلي وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

ألم الظهر: قد يكون الألم حادًا أو مزمنًا وقد يشعر بوخز أو حرقة. قد يزداد الألم عند القيام بالحركات مثل الانحناء أو رفع الأشياء الثقيلة.

ألم الساق: يمكن أن يمتد الألم من الظهر إلى الساق والقدم، وقد يكون شديدًا ويصاحبه تنميل أو ضعف في الساق.

تنميل وخدران: قد تشعر بتنميل أو خدران في الساق أو القدم المتأثرة بانزلاق الغضروف.

ضعف العضلات: قد يصاحب انزلاق الغضروف ضعفًا في العضلات المحيطة بالعمود الفقري، مما يؤثر على القدرة على القيام ببعض الحركات أو الأنشطة اليومية.

اضطرابات الحركة: في بعض الحالات الشديدة، قد يحدث انزلاق الغضروف ضغطًا على الأعصاب القريبة من العمود الفقري، مما يؤدي إلى اضطرابات الحركة مثل صعوبة المشي أو الحركة العادية.

يجب الانتباه إلى أنه قد تكون هناك حالات أخرى تشترك في الأعراض المذكورة أعلاه، مثل انزلاق القرص الغضروفي والتهاب العصب الوركي، ومن المهم استشارة الطبيب لتقييم الحالة ووضع التشخيص الصحيح.

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