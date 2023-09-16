علاج الإنزلاق الغضروفي .. متى تلجأ للجراحة ؟

انزلاق الغضروف، المعروف أيضًا باسم انزلاق الديسك، هو حالة تحدث عندما ينتزع الغضروف الليفي الوسطي بين الفقرات ويضغط على الأعصاب المحيطة به. إذا كنت تعاني من الإنزلاق الغضروفي، فمن المهم أن تستشير طبيبك لتقييم حالتك وتوجيهك نحو العلاج المناسب. ومع ذلك، هناك بعض العلاجات المشتركة التي يمكن أن تستخدم في إدارة حالة انزلاق الغضروف وفقا لما نشره موقع هيلثي

العلاج غير الجراحي لـ الإنزلاق الغضروفي

الراحة والتقييد الحركي: يمكن أن يساعد الحد من النشاطات التي تزيد من الألم وتوفير فترات راحة في تخفيف الأعراض.

العلاج الطبيعي: يمكن أن يشمل تمارين الإطالة وتقوية العضلات المحيطة بالعمود الفقري، وتقنيات التدليك، وتطبيقات الحرارة والبرودة.

الأدوية: يمكن أن توصف الأدوية المسكنة للألم والمضادات الالتهابية غير الستيرويدية للتخفيف من الألم والالتهاب.

العلاج التحفظي: في بعض الحالات، يمكن أن يوصي الطبيب بحقن الأعصاب أو الأقراص الموضعية لتخفيف الألم والالتهاب.



العلاج الجراحي لـ الإنزلاق الغضروفي

يعتبر العلاج الجراحي خيارًا نهائيًا وينبغي استخدامه فقط في حالات شديدة لم تستجب للعلاج غير الجراحي. يمكن أن تشمل الإجراءات الجراحية استئصال الجزء المتضرر من الغضروف أو إجراءات أكثر تدخلاً مثل الانصهار الفقري.

يجب أن تراجع طبيبك للحصول على تقييم شخصي واستشارة حول العلاج المناسب لحالتك المحددة. قد يتطلب العلاج المثالي توصية من طبيب متخصص في جراحة العمود الفقري أو أخصائي علاج طبيعي.