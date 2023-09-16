جنايات الفيوم.. تأجيل محاكمة فكهاني متهم بتعذيب نجلته حتى الموت لشكه فى سلوكها

أجلت محكمة جنايات الفيوم بالدائرة السابعة ، أولى جلسات محاكمة أب متهم بتعذيب نجلنه سارة حتى الموت لشكه فى سلوكها، بعد ان تعذر احضار المتهمين من محبسهم ، عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب جمال وعضوية المستشارين وائل محمد وطه حسن والي، وأمانة سر محمد عبد الحسيب .

وتعود تفاصيل االقضية الى شهر فبراير 2022، عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، اخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا ، بوفاة فتاة تدعى سارة . ش ( 22 سنة ) ، وأن الاهالى يتهمون والدها بأرتكاب الحادث ، حيث كان الجيران يسمعون صرخاتها من كثرة تعذيب وضرب والدها الذى يعمل فكانى لها .

وبتوقيع الكشف الطبى عليها طبقا لقرار النيابة العامة بمركز اطسا ، أكد التقرير المبدئى لمفتش الصحة ، وجود كدمات واثار تعذيب فى جسدها ، ووجود شبهة جنائية وراء الوفاة

وبالقبض على الاب ومواجهته بالاتهامات ، اعترف بأنه ، قام بضرب وتعذيب نجلته ولم يقصد قتلها

قررت النيابة العامة حبس الاب المتهم وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الفتاة ، ثم أحيل الى محكة جنايات الفيوم ، التى تاجل اولى جلسات محاكمة المتهم لتعذر حضور المتهم من محبسه .