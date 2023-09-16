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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الفيوم.. تأجيل محاكمة فكهاني متهم بتعذيب نجلته حتى الموت لشكه فى سلوكها

مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

 

أجلت  محكمة جنايات الفيوم  بالدائرة السابعة ، أولى جلسات  محاكمة أب متهم بتعذيب  نجلنه سارة  حتى الموت لشكه فى سلوكها، بعد ان تعذر احضار المتهمين من محبسهم  ،  عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب جمال وعضوية المستشارين وائل محمد وطه حسن والي، وأمانة سر  محمد عبد الحسيب .

 

وتعود تفاصيل االقضية  الى شهر فبراير 2022، عندما  تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، اخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا ، بوفاة فتاة تدعى سارة . ش  ( 22 سنة ) ، وأن الاهالى يتهمون والدها بأرتكاب الحادث ، حيث كان الجيران يسمعون صرخاتها من كثرة تعذيب وضرب والدها الذى يعمل فكانى لها .

 

وبتوقيع الكشف الطبى عليها  طبقا لقرار النيابة العامة بمركز اطسا ، أكد التقرير المبدئى لمفتش الصحة ، وجود كدمات واثار تعذيب فى جسدها ، ووجود شبهة جنائية وراء الوفاة 

وبالقبض على الاب ومواجهته بالاتهامات  ،  اعترف بأنه ، قام بضرب وتعذيب نجلته ولم يقصد قتلها 

قررت النيابة العامة حبس الاب المتهم وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الفتاة ، ثم أحيل الى محكة جنايات الفيوم ، التى تاجل اولى جلسات محاكمة المتهم لتعذر حضور المتهم من محبسه .

 

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