برلمانى: معارض أهلا مدارس 2023 تأتى لتقليل النفقات على محدودى الدخل

أشاد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة في دعم المواطن بشكل مستمر، خاصة في ظل الأزمات العالمية، بهدف حمايته اجتماعيا.

دعم فئة البسطاء ومحدودى الدخل

وقال “يحيى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، إن انطلاق معارض “أهلا مدارس 2023” ليست المرة الأولى من نوعها، حيث يتم افتتاحه بشكل سنوى بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسى الجديد، من أجل دعم فئة البسطاء ومحدودى الدخل في توفير جميع المستلزمات المدرسية التي يحتاجونها بأسعار مخفضة مقارنة بالسعر السائد لهذه المستلزمات في الأسواق.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أهم فوائد إطلاق هذا النوع من المعارض هو تقليل النفقات المادية عن أولياء أمور الطلاب، ما يعمل على تخفيف الضغط عليهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وتابع النائب: “كما أن إلحاق المعرض هذا العام بطرح الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس، تعد مزايا جديدة تم وضعها لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب”.

وفي نهاية حديثه، أشار البرلمانى إلى الانتشار الواسع لمعارض أهلا مدارس 2023 بمختلف المحافظات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض "أهلا مدارس 2023" ستنطلق بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.