عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: معارض أهلا مدارس 2023 تأتى لتقليل النفقات على محدودى الدخل

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أشاد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة في دعم المواطن بشكل مستمر، خاصة في ظل الأزمات العالمية، بهدف حمايته اجتماعيا.

 

دعم فئة البسطاء ومحدودى الدخل

وقال “يحيى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، إن انطلاق معارض “أهلا مدارس 2023” ليست المرة الأولى من نوعها، حيث يتم افتتاحه بشكل سنوى بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسى الجديد، من أجل دعم فئة البسطاء ومحدودى الدخل في توفير جميع المستلزمات المدرسية التي يحتاجونها بأسعار مخفضة مقارنة بالسعر السائد لهذه المستلزمات في الأسواق.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أهم فوائد إطلاق هذا النوع من المعارض هو تقليل النفقات المادية عن أولياء أمور الطلاب، ما يعمل على تخفيف الضغط عليهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وتابع النائب: “كما أن إلحاق المعرض هذا العام بطرح الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس، تعد مزايا جديدة تم وضعها لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب”.

اليوم.. افتتاح معرض أهلا مدارس في قها بالقليوبية

مدارس حكومية للبيع في تركيا.. ما القصة؟

وفي نهاية حديثه، أشار البرلمانى إلى الانتشار الواسع لمعارض أهلا مدارس 2023 بمختلف المحافظات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض "أهلا مدارس 2023" ستنطلق بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة  6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

مدارس أهلا مدارس 2023 الكتب الخارجية محدودي الدخل العام الدراسي الجديد المشروعات المتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

الرئيس السيسي يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارتها في منزلها ببني سويف

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

موضوعات متعلقة

اليوم.. افتتاح معرض أهلا مدارس في قها بالقليوبية

نائب بالشيوخ عن انطلاق معارض أهلا مدارس 2023: تهدف للتيسير عل المواطنين

ترشيحاتنا

دار الإفتاء توضح حكم الأكل من طعام النذر

شاهد.. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف

النقل: حدائق أكتوبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من القطار الكهربائى السريع

بعد قليل كلمة هامة للرئيس السيسي

الرئيس السيسي وأهالي بني سويف يقفون دقيقة حدادا على أروح ضحايا ليبيا

100 يوم صحة.. تقديم 175 ألفا و709 خدمات في المبادرات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها الفول في وجبة الإفطار.. فهل أنت منهم ؟

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

فيديو

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ