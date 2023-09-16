اليوم.. افتتاح معرض أهلا مدارس في قها بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية افتتاح معرض “أهلا مدارس” بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب قها.

ويحتوي المعرض على جميع المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات بأسعار مناسبة ومخفضة عن المحال التجارية، وتتراوح نسبة الخصم من 25 إلى 30% على تلك المستلزمات تخفيفا على المواطنين.

من جانب آخر، أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية استهدفت المرور على أعمال النظافة والإشغالات بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية، بالإضافة إلى المرور على أنفاق مدينة الخصوص للتوجيه بنظافتها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أنفاق مدينة الخصوص أسفل الطريق الدائري (نفق الرشاح - نفق الأمير)، حيث وجه بالعمل على نظافتها وإزالة جميع تراكمات القمامة ورفع جميع الإشغالات الموجودة بها .

ووجه أيضا بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري لرصف تلك الأنفاق للعمل على تيسير الحركة المرورية بالمنطقة وتمهيدها أمام حركة المرور والمشاة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص، موجها بالعمل على نظافة المحور أولا بأول ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

بالإضافة إلى التوجيه بعمل النوبتجيات الليلية التي تقوم بها إدارات المتابعة لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش، خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري.