مجمعات صناعية ضخمة في الصعيد .. مفاجآت من السيسي وحياة كريمة لبني سويف| تفاصيل

تشهد محافظة بني سويف، اليوم افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات، منها المجمع الخدمي في قرية سدس الأمراء بمركز ببا، والذي أقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال التجهيز والفرش، ويتكون من 3 طوابق، ويشمل المشروع الخدمي مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن وكذلك وحدة محلية ومكتب تموين، وأيضًا شهر عقاري.

ويهدف ذلك المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة وكذلك مميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظات الصعيد، عبر خطة تنموية شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسة حياة كريمة.

ماذا قدمت الدولة للصعيد؟

في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن تنمية الصعيد، أحد أولويات الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نفذت الدولة المشروعات التالية:

مشروع تطوير الصعيد: تم تنفيذ مشروعات تطوير شاملة في الصعيد تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية. تشمل هذه المشروعات تطوير الطرق والكباري والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. تم العمل أيضًا على توفير الكهرباء وتحسين الاتصالات في تلك المناطق.

مشروع الري الحديث: تم تنفيذ مشروعات لتحديث وتحسين نظام الري في الصعيد بهدف زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتحسين الاستدامة البيئية. تم تطوير نظم الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش لتحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة وتقليل التبذير.

دعم الزراعة والتنمية الريفية: تم تنفيذ برامج ومشروعات لدعم القطاع الزراعي في الصعيد وتحسين ظروف المزارعين والعمال الريفيين. تم توفير التمويل والتدريب والمساعدة الفنية لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل وتنويع المنتجات الزراعية.

تطوير السياحة: تم العمل على تطوير البنية التحتية السياحية في الصعيد لجذب المزيد من السياح وتعزيز القطاع السياحي. تم تطوير وتجديد المواقع الأثرية والتراثية وتوفير الخدمات والمرافق السياحية في المناطق السياحية الهامة في الصعيد.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تم توفير الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصعيد بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب. تم تقديم التدريب والاستشارات لأصحاب المشاريع وتسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل.

وسلط السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الضوء على التأثيرات الإيجابية التي تسببت فيها مشروعات تنمية الصعيد، وتشمل ما يلي:

تحسين البنية التحتية: قد تم تطوير البنية التحتية في الصعيد، بما في ذلك الطرق والكباري والمرافق العامة. هذا يسهل حركة السكان والبضائع ويعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية.

توفير الخدمات الأساسية: تم تحسين توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية بالصعيد، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة والصحة للسكان.

تحسين الظروف الاقتصادية: توفير الدعم والتمويل للمشاريع الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصعيد يعزز فرص العمل ويساهم في تحسين الدخل والاستدامة الاقتصادية للسكان.

تطوير السياحة: تنمية البنية التحتية السياحية في الصعيد يسهم في جذب المزيد من السياح وتوفير فرص العمل في هذا القطاع المهم.

تحسين جودة الحياة: تطوير المناطق الريفية في الصعيد يساهم في تحسين جودة الحياة للسكان، من خلال توفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف البيئية.

د. أسامة السعيد

مشروعات حياة كريمة في الصعيد

وشدد السعيد، على أن مبادرة حياة كريمة، ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في حياة أبناء الصعيد عبر عدة طرق كالتالي:

توفير الخدمات الأساسية.

تحسين البنية التحتية.

دعم القطاع الزراعي.

توفير فرص العمل.

التعليم والتدريب.

وتابع: تعد مبادرة حياة كريمة جزءًا من رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتحسين جودة حياة سكانها، ومن المتوقع أن تستمر الجهود في هذا الصدد لتحقيق تحسينات مستدامة وتحقيق تنمية شاملة في المنطقة.

مشروعات الدولة في بني سويف

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في محافظة بني سويف كالتالي: