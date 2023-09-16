بالزغاريد والأعلام..لقطات من انتظار أهالي بني سويف وصول الرئيس السيسي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث احتشد أهالي محافظة بني سويف، لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك بالزغاريد والأعلام واللافتات.



وتشهد محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت.

ومن بين هذه المشروعات المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، والذي أقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال تجهيز والفرش، كما أنه يتكون من ثلاثة طوابق "أرضي- ثاني- علوي".

