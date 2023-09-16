بعد مصرع طفل غرقا بشاطيء الشيخ زويد .. تخذير من نزول البحر للاستحمام

حذرت فرق الإنقاذ بمحافظة شمال سيناء ، المواطنين بمختلف الشواطيء بمدن المحافظة الساحلية من نزول البحر حتي لا يتعرضوا للغرق بسبب ارتفاع أمواج البحر ووجود تيارات ودواما مائية تؤدي إلى الغرق .

وقد لقى طفل مصرعه غرقا في مياه البحر بالشيخ زويد شمال سيناء، وذلك عقب نزوله للاستحمام ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، تم اخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

11سنة

وقال شهود عيان، إن الطفل «ع.ش» 11 سنة، من حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، نزل للاستحمام في مياه البحر المتوسط على شاطئ الشيخ زويد، حيث تعرض لاسفيكسيا الغرق ما أدى إلى وفاته.،وذلك بسبب وجود تيارات ودوامات مائية



وقد تم ايداع الجثة في ثلاجة مستشفي الشيخ زويد المركزي، تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

