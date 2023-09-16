عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مصرع طفل غرقا بشاطيء الشيخ زويد .. تخذير من نزول البحر للاستحمام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذرت فرق الإنقاذ  بمحافظة شمال سيناء ، المواطنين بمختلف الشواطيء بمدن المحافظة الساحلية من نزول البحر حتي لا يتعرضوا للغرق بسبب  ارتفاع أمواج البحر ووجود تيارات ودواما مائية تؤدي إلى الغرق .

وقد لقى طفل مصرعه غرقا في مياه البحر  بالشيخ زويد شمال سيناء، وذلك عقب نزوله للاستحمام ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي،  تم اخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

 

11سنة 

وقال شهود عيان، إن الطفل «ع.ش» 11 سنة، من حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، نزل للاستحمام في مياه البحر المتوسط على شاطئ الشيخ زويد، حيث تعرض لاسفيكسيا الغرق ما أدى إلى وفاته.،وذلك بسبب وجود تيارات ودوامات مائية 
 

وقد تم ايداع  الجثة في ثلاجة مستشفي الشيخ زويد المركزي، تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.
 

txt

شمال سيناء.. تسليم 25 منزلا للمواطنين بحي نخل القديم

 

الشيخ زويد طفل غرقا البحر شاطىء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

قناة مصرية مفتوحة تعلن نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

100 يوم صحة.. تقديم 175 ألفا و709 خدمات في المبادرات الرئاسية

وزير النقل يتفقد العمل بالخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع أكتوبر- أبوسمبل

لا عقوبات.. أحمد حسن يكشف المستجدات داخل الأهلي بعد هزيمة السوبر الإفريقي

غدًا الأحد.. المايسترو سليم سحاب يحيي احتفالية الصحفيين بمئوية سيد درويش

الري: تعاون مع جنوب السودان لإنشاء خزانات لـ الأمطار لتوفير مياه الشرب

عبد المنعم: القيادة السياسية تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ