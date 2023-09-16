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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات المشروعات الجارية.. تفاصيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمكتبه بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، ومديري الشئون المالية والإدارية، مدير الشئون القانونية، مدير مديرية الإسكان.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

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كما تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات المنفذةوالتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، تمهيدا لدخول هذه المشروعات في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

الخدمات المقدمة للمواطن الخدمة التربية الرياضية أكثر احتياجا الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا الرصف والتطوير السكرتير العام للمحافظة

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