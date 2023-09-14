ضبط 1450عبوة مواد غذائية غير صالحة في الغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 1450 عبوة مواد غذائية " كيك أطفال،و شبيسي، وشيكولاته"، منتهية الصلاحية ، مطروحة للبيع داخل سوبر ماركت بمدينة طنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة على الأسواق والمحلات بطنطا، لتشديد الرقابة ورصد المخالفين والمخالفات، وضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا.

وتم خلالها ضبط 1450 عبوة مواد غذائية " كيك أطفال،و شبيسي، وشيكولاته"، منتهية الصلاحية انتهاء شهر يوليو وأغسطس الماضى، مطروحة للبيع داخل سوبر ماركت بمدينة طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.