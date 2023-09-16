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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم مغاوري يعلن مشاركته في مسلسل البيت بيتي

صدى البلد

أعلن الفنان كريم مغاوري ، عن أحدث أعماله الفنية ومشاركته في مسلسل البيت بيتي، وذلك من خلال بوست نشرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر أن المسلسل من بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز و النجم مصطفى خاطر تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز و اخراج الاستاذ خالد مرعي

جدير بالذكر أن مسلسل البيت بيتي
تدور احداثة في اطار رعب كوميدي
الجزء الاول حقق نجاحاً جماهيريا كبيراً ومنتظر ان يحقق الجزء الثاني نفس النجاح.

كما كشف الفنان كريم مغاوري، لموقع صدي البلد عن شخصيته في مسلسل البيت بيتي وهي شخصية
طومان شاباً ، وأكد أنها شخصية جديدة يقوم بها لأول مرة وبها صعوبة وتحدي خاص جداً للفنان كريم مغاوري.

يذكر أن الفنان كريم مغاوري كان قد شارك هذا العام في فيلم مرعي البريمو بطولة النجم محمد هنيدي، ومسلسل الحاج اكسلانس بطولة النجم محمد سعد ، ومسلسل اللعبة الجزء الرابع إخراج معتز التوني.

الحاج إكسلانس فيلم مرعي البريمو كريم محمود عبد العزيز كريم مغاوري مسلسل الحاج اكسلانس مسلسل البيت بيتي

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