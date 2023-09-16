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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل زراعة النواب : قرارت دعم الفلاحين المتعثرين تشعرهم بالأمان وباهتمام الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي لديه رؤية حكيمة في التعامل في ملف القطاع الزراعي والذي يعد الفلاح أهم أضلاع منظومة الزراعة، لذا نجد رعاية خاصة من الرئيس بفئة الفلاحين ويظهر ذلك من خلال العديد من قرارات الحماية التي يتم إطلاقها باستمرار.

 

تخفيف النفقات والشعور بالأمان 

 

و أكد “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توجيه الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من أهم الخطوات التي كان يأمل المزارع فيها تطبيقها خاصة وأن قيم الغرامات والفوائد كبيرة ولهذا تم تخفيف النفقات عليه كى يشعر بالأمان.

و أضاف النائب : كما أن الدولة ليست بمعزل فهى ترصد بشكل دائم معاناة المواطن وتعمل بشكل سريع وبحلول فعالة علي إزالة العقبات القائمة أمامه، وذلك في ظل الظروف المعيشة الحالية الناجمة عن الأزمة الإقتصادية العالمية، لذا فإن حماية المواطن من تداعيات تلك الأزمة يحتل أولويات الدولة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلي أن قرارات دعم الفلاحين المتعثرين بشكل عام تسهم في رفع روحهم المعنوية وتؤكد لهم أنهم في يد أمينة ، فضلا عن تشجيعهم علي الاستمرارية في الانتاج ومضاعفته.

تخفف عن كاهل المواطن .. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس السيسي

نقيب الصحفيين : قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا محل تقدير

وكان  قد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الرئيس السيسي مجلس النواب القطاع الزراعى الزراعة المزارع الفلاحين

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