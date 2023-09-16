نقيب الصحفيين : قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا محل تقدير

ثمن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي أعلنها خلال زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف

وأوضح،نقيب الصحفيين أن أي قرار يخفف الأعباء عن المواطنين محل تقدير، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، موضحا أنه سيتم التأكد من كافة التفاصيل الخاصة بزيادة البدل وإعلانها للزملاء في أقرب وقت.

وأشار خالد البلشي إلى أن تخفيف الأعباء عن الصحفيين إحدى الرسائل القوية التي ينتظرونها، قائلا " ننتظر قرارات أخرى في المرحلة المقبلة".

وأردف نقيب الصحفيين قائلا: كل الصحفيين ترسل رسائل فرح وتسأل في نفس الوقت عن حجم الزيادات وتطبيقها وتفاصيل هذا القرار، خاصة أن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين يشكل دخلا مهما للصحفيين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة حاليا