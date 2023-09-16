تخفف عن كاهل المواطن .. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس السيسي

رحبت كتلة الحوار، بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي، عصر اليوم خلال زيارته لمدينة بني سويف، معتبرا إياها خطوة هامة نتمنى أن تعقبها خطوات مماثلة.

وقالت كتلة الحوار، في بيان لها، أن هذا الترحيب يأتي من تطابق هذة الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل خلال كلمته التي القاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي امام الرئيس والتي طالبه فيها باتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة اثار الازمة الاقتصادية الحادة.

ورأت كتلة الحوار ان مثل هذة القرارات من شأنها تخفيف جزء من الازمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين ونتطلع لاصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الازمة وان ترتبط اي سياسات اصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الانتاج في كل القطاعات .

وتابع البيان: “وكذلك لا يفوتنا ان نؤكد ضرورة اغلاق ملف الحبس الاحتياطي واطلاق سراح كل مسجوني الرأي والاستمرار بل والاسراع في الخطوات الملحوظة في اتجاه فتح المجال العام و دعم اطلاق حرية الرأي والحريات السياسية”.