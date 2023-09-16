بعد قرارات الرئيس.. تحرك عاجل من القومي للأجور بشأن رواتب القطاع الخاص

علق مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وقال مجدي البدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطن يستفيد من زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 600 جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه".

وأضاف البدوي :" الرئيس السيسي ينظر دائما لأصحاب الدخل المنخفض لأنهم الأكثر تأثرا بأي أزمة اقتصادية ".

وتابع :" الرئيس السيسي لم ينس الفلاح والمزارع لمساعدتهم من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية".

واكمل " أناشد وأدعو المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع سريع لإقرار زيادة جديدة في أجور القطاع الخاص ".

ولفت مجدي البدوي :"على المجتمع المدني أن يتحرك سريعا ويسهم في ملف ضبط الأسعار في الأسواق "، مضيفا:" على الجميع التكاتف من أجل الخروج من الازمة الاقتصادية ".