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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد قرارات الرئيس.. تحرك عاجل من القومي للأجور بشأن رواتب القطاع الخاص

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علق مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

 

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وقال  مجدي البدوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطن يستفيد من زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 600 جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه".

 وأضاف البدوي :" الرئيس السيسي ينظر دائما لأصحاب الدخل المنخفض لأنهم الأكثر تأثرا بأي أزمة اقتصادية ".

 وتابع :" الرئيس السيسي لم ينس الفلاح والمزارع لمساعدتهم من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية". 

واكمل " أناشد وأدعو المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع سريع لإقرار زيادة جديدة في أجور القطاع الخاص ".

 

ولفت مجدي البدوي :"على المجتمع المدني أن يتحرك سريعا ويسهم في ملف ضبط الأسعار في الأسواق "، مضيفا:" على الجميع التكاتف من أجل الخروج من الازمة الاقتصادية ".

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