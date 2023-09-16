السودان: دعم مصر الصحي لشعبنا نهر عطاء لم يتوقف قبل وبعد الحرب

قال وزير الصحة الاتحادية بالسودان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، إن السودان دولة وحكومة وشعبا، يقدرون موقف مصر والقيادة السياسية المصرية، في دعم ومساندة دولة السودان ومؤسساته، ومنها دعم الصحة.

وأشاد وزير الصحة، في تصريحات لـ مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) بالسودان، بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم السودان على كافة الأصعدة، والنجاة بالسودان من مخاطر الحرب الدائرة الآن، ودعمه الكامل للشعب السوداني.

وأوضح وزير الصحة بالسودان الدعم المصري لبلاده قديم واكتسب مكانة خاصة في ظل وتحت رعاية الرئيس السيسي ومبادراته المستمرة للارتقاء بالمجال الطبي والرعاية الصحية والصحة العامة في السودان مثل مبادرة القضاء على فيروس C في جميع ولايات السودان، والمبادرات المستمرة في تدريب وتأهيل الأطباء السودانيين في كافة التخصصات الطبية من خلال التعاون مع وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي والمعاهد والمستشفيات الحكومية المصرية، سواء بالتدريب في مصر أو السودان، حيث يتم التدريب على أحدث الأجهزة الطبية واستخداماتها، وكذلك إجراء العمليات الجراحية والفحوصات والأشعة التداخلية، وغيرها من أنظمة طبية حديثة، تلعب فيها مصر دورا محوريا في مجال تدريب الأطباء السودانيين والتصنيع الدوائي.

وأضاف وزير الصحة بالسودان، قائلا: هناك أيضا التعاون في مجال الأدوية والاستعانة بالأدوية المصرية والسوق المصري للدواء حيث شهدت صناعة الدواء في مصر تطورا كبيرا يشهد به وله العالم أجمع، لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة مع مصر في هذا المجال.

كما أشاد في الوقت ذاته، بإسهامات ومجهودات السفير هاني صلاح، سفير جمهورية مصر العربية الحالي في السودان، في العمل على وضع بروتوكولات التعاون الصحي بين مصر والسودان موضع التنفيذ، هذا إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات في مجال استيراد الدواء من مصر، فضلا عن إسهاماته المتعددة في إنجاح المبادرة المصرية القطرية للنهوض بالرعاية الصحية في السودان، والتي تحظى برعاية القيادة السياسية في البلدان الثلاثة.