أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد الحياة للقرى بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في محافظة بني سويف اليوم، ولقائه مع أهالي القرى، والقرارات التي اتخذها لدعم المواطن اقتصاديا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بني سويف النهارده كلها استقبلت الرئيس السيسي بحفاوة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الآلاف من المصريين كانوا يرغبون في رؤية الرئيس السيسي في محافظة بني سويف؛ تعبيرا منهم على سعادتهم بلقاء الرئيس".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أعاد لقرى مصر الحياة بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة"، مضيفا:" قديما مكنش حد شايف أهالينا في القرى".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "القرى أصبح بها صرف صحي وشبكة طرق وخدمات صحية متكاملة"، مضيفا:" أهالي القرى يشعرون بقيمة الخدمات التي تم تقديمها لهم بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة ".