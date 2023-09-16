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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسسة حياة كريمة: المواطن يلمس المبادرة في كل أنحاء الجمهورية.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن  المبادرة تستهدف تحقيق "حياة كريمة" لكل مصري ومصرية ، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس هو الوصول لأكبر قدر من الخدمة في كل محافظات مصر،  ووصلنا إلى نسبة إنجاز تصل لـ90% ، وحققنا 80% في بعض المشروعات مثل تبطين الترع،  والكهرباء، والصرف الصحي ووصلات المياه. 
 

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حياة كريمة ببني سويف: إنجاز 1616 مشروعًا بتكلفة 12 مليار جنيه |فيديو

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نيرة نبيل: تكلفة مشروعات حياة كريمة ببني سويف تجاوزت 12 مليار جنيه

وتابعت "فخري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن  المواطن المصري يلمس المبادرة في كل أنحاء مصر، مشيرة إلى أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على تطوير القرى والإنسان من خلال أعداد مبادرات قوية لتطوير الإنسان مثل مبادرة "أنت الحياة".


ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من  مبادرة "أنت الحياة" وصل لـ300 ألف مستفيد، ويشارك في هذه المبادرة خبراء من التربية والتعليم ومكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة، من أجل توعية المواطن بحقوقه  وواجباته للحفاظ على مكتسباته.

حياة كريمة التربية والتعليم الإعلامي نشأت الديهي المواطن المصري مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة

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