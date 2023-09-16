حياة كريمة ببني سويف: إنجاز 1616 مشروعًا بتكلفة 12 مليار جنيه |فيديو

قال الدكتور محمد جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة ببني سويف، إن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأت بمركزين داخل المحافظة بعدد 66 قرية بهم 1616 مشروعًا بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.

وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم الانتهاء بنسبة 85% من إجمالي المشروعات داخل هذه القرى ما بين مشروعات الصرف الصحي وتوصيل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

وتابع محمد جبر، أنه تم الانتهاء من كافة المشروعات داخل 35 قرية من أصل 66 قرية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية والداخلية داخل القرى التي تم الانتهاء من المشروعات بداخلها.