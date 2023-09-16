حياة كريمة: 1616 مشروعا في 66 قرية بـ بني سويف ونسب الإنجاز 100%

علق محمد علي جبر منسق مبادرة حياة كريمة في بني سويف، على افتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات التنموية داخل المحافظة .

وقال محمد علي جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي استفسر عما تم تقديمه لأهالي بني سويف من مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة".

وأضاف" المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة تعمل في 66 قرية داخل بني سويف بـ 1616 مشروع ونسب الإنجاز اقتربت من 100%".

وتابع " مشروعات قرية سدس الأمراء تم الانتهاء منها بشكل كامل وتفقدها الرئيس السيسي اليوم وهي من أكبر قرى محافظة بني سويف".

وأكمل جبر:" تم إنشاء مجمع خدمي في قرية سدس الأمراء ويتم تقديم خدمات التموين والتضامن والسجل المدني للمواطنين، ولدينا مجمع زراعي في سدس الأمراء ".

ولفت محمد علي جبر:" سدس الأمراء بها مركز شباب متطور، وتم العمل على رفع كفاءة الوحدة الصحية داخل قرية سدس الأمراء "، مضيفا:" تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي في قرية سدس الأمراء ".