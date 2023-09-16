كتلة الحوار: زيارة السيسي لـ بني سويف تؤكد عمق اهتمامه بالصعيد.. فيديو

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بني سويف اليوم أظهرت عمق إهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر وأن الإهتمام لا يقتصر بالقاهرة والجيزة فقط، مشيراً إلى أن هناك مشروعات تنموية كثيرة تمت في جميع محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي.

أضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الإجراءات الإقتصادية التي حدثت اليوم عظيمة لأنها تعبر بمدي إحساس الرئيس بعمق الأزمة الإقتصادية الموجودة ويقوم بأخذ إجراءات في صالح الشعب، موضحاً أن هذه الإجراءات استثنائية من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين.

تابع الدكتور باسل عادل، أن الدولة المصرية تقوم علي برنامج إصلاح إقتصادي قوي، لافتاً إلى أن الدولة تستوعب جميع ما يحدث داخل الشارع المصري.