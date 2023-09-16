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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن الاجتماعي: 25% من الشعب المصري يحصلون على دعم نقدي رغم الغلاء

صلاح هاشم
صلاح هاشم

قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توصيل كافة الخدمات إلى المواطن، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدم من الدولة للمواطن، ليست إحسانًا، ولكنها استحقاق.
 

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وأوضح "هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك تكاملاً في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، ما بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص؛ بهدف تحقيق التكامل بين جميع المؤسسات، مشيرًا إلى أن الدولة من خلال "حياة كريمة" استطاعت الوصول إلى الكثير من المناطق التي كانت محرومة من  الكثير من الخدمات.
 

وأضاف أن الدولة قدمت دعما نقديا مشروطا للفئات الأولى بالرعاية؛ بهدف إخراج المواطن من الفقر إلى دائرة  الغنى، وهذه المشروطية تشمل “محاربة عمالة الأطفال، والزواج المبكر للفتيات، والقضاء على الأمية، واستمرار الأبناء في العملية التعليمية”.


ولفت إلى أن الدولة أنفقت 121 مليار جنيه على الدعم النقدي، والدعم يصل لأكثر من 5 ملايين أسرة، وهذا يعني أن أكثر من ربع الشعب المصري يحصلون على دعم نقدي رغم أزمات الغلاء والحروب، وهذا دليل على انحياز الحكومة للمواطن.

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