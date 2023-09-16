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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تدعو إلى التضامن مع إيطاليا والتعبئة في الاتحاد الأوروبي لهذا السبب

رئيسة الوزراء الفرنسية
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اليوم السبت، إلى التضامن مع إيطاليا والتعبئة في الاتحاد الأوروبي؛ في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوزا.

وأشارت بورن إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، الجزيرة، رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية؛ بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها، القدرات الاستيعابية، بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي.

ودعت ميلوني، الاتحاد الأوروبي، إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا؛ بعدما وصل نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء إلى الجزيرة، على متن 199 مركباً، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومتراً من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملاً في الوصول إلى أوروبا.

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