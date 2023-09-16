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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات

صدى البلد

استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق، أكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب الجامعات المشاركين في أسبوع شباب الجامعات.

وزار الطلاب، أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وقاعات تدريب وإعداد الكوادر التطوعية المشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان؛ لتعريف الطلاب بالمشروعات ومؤسسات الدولة وصقل خبراتهم العملية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وتم تأثيث هذا المركز بسواعد المتعافين، داخل ورش التدريب في مراكز العزيمة التابعة للصندوق، ضمن برنامج العلاج بالعمل، وتقديم خدمات ما بعد العلاج، وإعادة دمج المتعافين مرة أخرى فى المجتمع.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات.

وأكدت، في بيان، حرص وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

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