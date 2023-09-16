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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس مدينة ببا: الوضع قبل مبادرة حياة كريمة كان سيئا جدا| فيديو

مدحت صلاح
مدحت صلاح

قال مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، إن الوضع كان سيئا جدا داخل القرى والمراكز في الصعيد قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى أنه كان هناك ارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومشاكل في مياه الشرب داخل جميع القرى.

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وأضاف "صلاح" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن عدد سكان مركز ببا يقرب من 525 ألف نسمة، كانوا يعانون من نقص الخدمات داخل المركز، وعدم توافر المصالح الحكومية كاملة، ولكن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنشأت المراكز التكنولوجية، والمستشفيات، وجميع ما يحتاجه المواطن؛ ليعيش حياة كريمة داخل وطنه.

وأوضح مدحت صلاح، أنه تم تشغيل الصرف الصحي ومشروعات مياه الشرب داخل 46 قرية التابعين لمركز ببا، لافتا إلى أنه تم إنشاء 3 محطات مياه ضمن مبادرة حياة كريمة.

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