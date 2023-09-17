مواطنة بسدس الأمراء: لا أريد شيئا من الدنيا بعد سلامي على الرئيس

قالت جمالات، إحدى أهالي قرية سدس الأمراء التي قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، إنها كنت مبسوطة وفرحانة عندما قابلت الرئيس وسلمت عليه، وأنها وسعيدة وراضية ولا تريد شيئا آخر من الدنيا.

وأضافت "جمالات" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنها عندما اقتربت من الرئيس السيسي لتتحدث معه اقترب منها وصافحها وتحدث معها واطمأن علي حالتها الصحية، مشيرة إلي أنها تدعو للرئيس في كل وقت وكل صلاة بأن ينصره علي أعداء الوطن.

وعبرت جمالات، عن سعادتها بالتطوير الذي شهدته قرية سدس الأمراء، مختتمة: كل حاجة بقت حلوة في بلدنا سدس الأمراء، وربنا يحافظ على مصر وأولادها".