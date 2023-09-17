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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطنة بسدس الأمراء: لا أريد شيئا من الدنيا بعد سلامي على الرئيس

الحاجة جمالات
الحاجة جمالات

قالت جمالات، إحدى أهالي قرية سدس الأمراء التي قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، إنها كنت مبسوطة وفرحانة عندما قابلت الرئيس وسلمت عليه، وأنها وسعيدة وراضية ولا تريد شيئا آخر من الدنيا.

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الحاجة جمالات عن لقائها بالرئيس: «قلت له أنت غالي عليا وعايزاك منصور»

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الحاجة جمالات عن السيسي: لما قابلته طبطب عليا وهنتخبه في الرئاسة

 

وأضافت "جمالات" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنها عندما اقتربت من الرئيس السيسي لتتحدث معه اقترب منها وصافحها وتحدث معها واطمأن علي حالتها الصحية، مشيرة إلي أنها تدعو للرئيس في كل وقت وكل صلاة بأن ينصره علي أعداء الوطن.

وعبرت جمالات، عن سعادتها بالتطوير الذي شهدته قرية سدس الأمراء، مختتمة: كل حاجة بقت حلوة في بلدنا سدس الأمراء، وربنا يحافظ على مصر وأولادها".

الحاجة جمالات الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج مساء dmc سدس الأمراء قناة dmc الفضائية قرية سدس الأمراء محافظة بني سويف مساء dmc

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