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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجة جمالات عن السيسي: لما قابلته طبطب عليا وهنتخبه في الرئاسة

صدى البلد

قالت الحاجة جمالات المواطنة السويفية التي ألتقت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، إن الصدفة وحدها هي من قادتها للقاء الرئيس السيسي.

 

وأضافت - خلال لقاء مع موقع صدي البلد عقب لقائها الرئيس السيسي - أنها كانت في زيارة إلى ابنتها التي تقطن بمدينة سدس الأمراء، وفوجئت أثناء تواجدها لدى ابنتها بتواجد الرئيس السيسي بالقرب من العمارة المتواجدة بها.

الرئيس السيسي يشارك في مأدبة غذاء سدس الأمراء ويلتقي بعدد من أهالي محافظة بني سويف

وأشارت إلى أنها سارعت بتوجيه التحية للرئيس السيسي، وطلبت منه الانتظار لتصافحه، إلا أنه طلب منها أن تبقى مكانها ليصعد هو لها ليصافحها.

 

وقالت الحاجة جمالات: "الرئيس السيسي راجل متواضع، وكان نفسي أشوفه من زمان وكنت بحلم أقابلة عشان أشكره على الشغل الجميل اللي بيعمله، ولما قابلته لقيته طبطب عليا بيبوس دماغي وكتفي كأنه أبني، ودعيتله ربنا يوفقه، وإن شاء الله هنتخبه في انتخابات الرئاسة".

https://fb.watch/n5v1FAxD3_/?mibextid=RUbZ1f

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