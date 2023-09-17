المسلماني: المصادر الإسرائيلية والغربية غير مؤتمنة بشأن حرب أكتوبر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه مر علي حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن خمسون عاما، مشيرا إلى أن المصريين استيقظوا عام 1967 علي صدمة 5 يونيو وكانت صدمة للجميع فوق الاحتمال.

وأضاف "المسلماني" خلال برنامجه التليفزيوني "الطبعة الأولى" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن انتصار حرب أكتوبر هي واحدة من أعظم الانتصارات والحروب التي شهدها العالم حتى الآن، موضحا أن هناك بعض الأشخاص يشككون في هذا الانتصار العظيم بسبب أنهم يأخذون معلوماتهم من مصادر إسرائيلية وهذا شيء غير صحيح بالمرة.

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وتابع أحمد المسلماني، أن المصادر الإسرائيلية والغربية غير مؤتمنة تماما في هذا الإطار، لافتا إلى أن حرب أكتوبر من أعظم الحروب وشهدت أعظم الانتصارات.