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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني: المصادر الإسرائيلية والغربية غير مؤتمنة بشأن حرب أكتوبر

المسلماني
المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه مر علي حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن خمسون عاما، مشيرا إلى أن المصريين استيقظوا عام 1967 علي صدمة 5 يونيو وكانت صدمة للجميع فوق الاحتمال.

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وأضاف "المسلماني" خلال برنامجه التليفزيوني "الطبعة الأولى" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن انتصار حرب أكتوبر هي واحدة من أعظم الانتصارات والحروب التي شهدها العالم حتى الآن، موضحا أن هناك بعض الأشخاص يشككون في هذا الانتصار العظيم بسبب أنهم يأخذون معلوماتهم من مصادر إسرائيلية وهذا شيء غير صحيح بالمرة.
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وتابع أحمد المسلماني، أن المصادر الإسرائيلية والغربية غير مؤتمنة تماما في هذا الإطار، لافتا إلى أن حرب أكتوبر من أعظم الحروب وشهدت أعظم الانتصارات.

احمد المسلماني أكتوبر 1973 الإعلامي أحمد المسلماني الطبعه الاولى انتصار حرب أكتوبر حرب أكتوبر 1973 نكسة 5 يونيو

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