كولر أم اللاعبين؟.. ناقد رياضي يكشف أسباب هزيمة الأهلي من اتحاد العاصمة

أكد الناقد الرياضي، سعد صديق، أن مشاركة إمام عاشور لاعب الأهلي في السوبر الأفريقي منذ بداية اللقاء أمام اتحاد العاصمة خاطئة، ولكن كان لا بد أن يكون بديلا لأن اللاعب شارك تحت ضغط كبير، ولم يستطع أن يظهر إمكاناته.

وقال سعد صديق، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية "داليا أيمن”، إن مارسيل كولر لم يحمل لاعبي الأهلي الخسارة ولكن حمل الجهاز الفني جزءا كبيرا من الخسارة التي تعرض لها الفريق.

فقدان بطولة السوبر الأفريقي

وتابع الناقد الرياضي سعد صديق، أن الأهلى طوى صفحة السوبر الأفريقي وسيستعد لبطولة الدوري العام بقوة من أجل التعويض عن فقدان بطولة السوبر الأفريقي.