رضا عبد العال: الأهلي استحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي مساء أمس بالمملكة العربية السعودية .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :" النادي الأهلي استحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بسبب طريقة لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، وإبقائه للجنوب إفريقي بيرسي تاو على مقاعد البدلاء

وأكمل : الاعتماد على الصفقات الجديدة منذ بداية المباراة ، وكل ما يثار عن حكم المباراة ، وتحميله المسؤولية أمر غير منطقي ، فالأحمر لم يقدم ما يستحق عليه التتويج باللقب ".

وأضاف: "قرار حكم المباراة بإلغاء هدف لمهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ، قرار صائب ، نظراً لوجود مخالفة من اللاعب تجاه أسامة بنبوت حارس مرمى اتحاد العاصمة".