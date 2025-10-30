قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طعت

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، عن انطلاقة جديدة لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وافتتاح فرعين جديدين للمدرسة بجامعة الأزهر بمدينة نصر للبنين والبنات، ومدن البعوث الإسلامية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في خدمات المدرسة وتطوير آلياتها لتواكب احتياجات الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات والمراحل التعليمية.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن خطة التطوير الجديدة تأتي تنفيذًا لتكليفات الإمام الأكبر بضرورة توفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء الأزهر من الوافدين، تشمل تحديث المناهج، واعتماد آليات رقمية حديثة للتعليم القرآني، وتنظيم مسابقات سنوية تحت عنوان «مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده»، بما يسهم في اكتشاف المواهب القرآنية ورعاية حفظة كتاب الله من الطلاب الوافدين داخل الأزهر الشريف.

وأضافت أن المرحلة الجديدة من عمل المدرسة تشهد تعاونًا بين مركز تطوير تعليم الوافدين ولجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، لوضع مناهج متكاملة لحفظ القرآن وتجويده، وتطوير طرق الإقراء والتلقين الصوتي عبر منصات تعليمية تفاعلية آمنة، بهدف تحصين الطلاب من الفكر المنحرف، وتنمية وعيهم الديني والثقافي بما يتناسب مع رسالة الأزهر الوسطية.

وتقدم المدرسة مجموعة من البرامج التعليمية والخدمات المجانية، من أبرزها: الدراسة الحرة المجانية، والمكافآت المالية الشهرية، والإجازات والأسَانيد، وشهادات التقدير للمجتهدين، ووجبات غذائية، وبرامج إثرائية في التفسير والإعراب، إضافة إلى مسابقات دولية ومقررات اختيارية وإلزامية تهدف إلى إعداد جيل من المصلحين حفظة كتاب الله، يجمعون بين العلم الراسخ والفهم المستنير.

ويستمر التسجيل بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده طوال العام الدراسي، ودعا مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جميع طلاب الأزهر الشريف من الوافدين إلى التسجيل والالتحاق بالمدرسة عبر الرابط الرسمي www.azhar.eg/school، والانضمام إلى مجتمع مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده عبر تطبيق واتساب من خلال الرابط https://chat.whatsapp.com/CwetkUqlAEt8Ww2wEltJCy.

