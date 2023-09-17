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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الدلجمون بكفر الزيات

كوبري الدلجمون بكفر
كوبري الدلجمون بكفر الزيات

شهد الطريق الزراعي "كفر الزيات - الإسكندرية" أعلى كوبري الدلجمون بكفر الزيات، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات وملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى كفر الزيات العام.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع إصابات في حادث السير المذكور.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا.

وأفادت مصادر أمنية بأن عدد الضحايا 6 أشخاص، ويجري علاجهم بمستشفى كفر الزيات العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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