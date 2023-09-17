إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الدلجمون بكفر الزيات

شهد الطريق الزراعي "كفر الزيات - الإسكندرية" أعلى كوبري الدلجمون بكفر الزيات، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات وملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى كفر الزيات العام.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع إصابات في حادث السير المذكور.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا.

وأفادت مصادر أمنية بأن عدد الضحايا 6 أشخاص، ويجري علاجهم بمستشفى كفر الزيات العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

FB_IMG_1694939080170

FB_IMG_1694939078424