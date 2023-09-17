حملات مكثفة لرفع تعديات الطريق بشمال الجيزة.. صور

شنت محافظة الجيزة عدة حملات إشغالات على مدار اليوم بشوارع العامل الأول والسودان ومنطقة أرض الجمعية بحي امبابة.

أسفرت الحملة عن رفع عدد 130 حالة إشغال وإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية بشوارع منطقة أرض الجمعية علاوة على إزالة كشك مخالف بشارع السودان وتجريد ورفع المخلفات بشارع التأمينات.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للشارع وإزالة كافة المخالفات لتيسير وتحقيق السيولة المرورية.

أشرف على الحملة المحاسب اشرف بكر رئيس حي امبابة وامير عباس نائب رئيس الحي واداره الاشغلات بقياده المهندس محمد سلامه الورداني.

e886342d-8cd9-415c-b89b-7098642136d9

ed035a60-d4fb-4aac-a53f-95cf4f325809

fa6f0b92-178c-4dc5-a240-da7150c0a85d

9958474c-9ebd-4448-976f-f8e79229af16

545b9a6f-c921-42dd-9b5a-86ae8342d04e

036d2a19-c034-4a1b-afbb-e069461b9d23

f3c609d7-3c76-4a8b-a629-cf68e1a56dda

febcfb50-939b-43be-a8bd-6e0cf2b64baa

cdde631a-c2b1-4d71-94a6-a74c87a47b1d

76c3041b-07c4-4789-9c77-4ac4de17f9e6

38afabf7-701b-40ba-9f47-e17f3097fce1

94a9d57b-1d4f-49ed-93dd-287c0ab1128c

5d6c93ed-dbb6-4241-abd6-a108fdfbc605

a25df473-0f8c-49d7-826d-b2d5c97ce051

4bee2a12-c0e2-450a-b04b-ce7c54c50581

df47d696-6fc5-4ae2-98b7-6c0d98b90d35

7ab2b2c0-e232-44cc-ab37-0da79cd13cb5

5a7bba54-898d-4562-8163-a068513be717

75f23e98-410d-4c0a-98fb-2484cae9956c

446e9ad0-730e-4f37-9b2d-662de1e93f0a

0338f06f-cc13-4fa4-a709-8673d091a9a8

aaea5bcc-ded5-465c-92fa-ee616dd38164