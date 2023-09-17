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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملات مكثفة لرفع تعديات الطريق بشمال الجيزة.. صور

صدى البلد

شنت محافظة الجيزة عدة حملات إشغالات على مدار اليوم بشوارع العامل الأول والسودان ومنطقة أرض الجمعية بحي امبابة.  

 

أسفرت الحملة عن رفع عدد 130 حالة إشغال وإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية بشوارع منطقة أرض الجمعية علاوة على إزالة كشك مخالف بشارع السودان وتجريد ورفع المخلفات بشارع التأمينات.

 

وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للشارع وإزالة كافة المخالفات لتيسير وتحقيق السيولة المرورية. 

 

أشرف على الحملة المحاسب اشرف بكر رئيس حي امبابة وامير عباس نائب رئيس الحي واداره الاشغلات بقياده المهندس محمد سلامه الورداني. 

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أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد السيولة المرورية الحواجز الحديدية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيز المتابعة المستمرة حملات إشغالات

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