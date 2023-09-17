هشام إسماعيل: النقد ليس السب واللعن

علق الفنان هشام إسماعيل على حالة الجدل المثارة والخلاف الدائر بين الناقد طارق الشناوى والفنان مصطفى قمر.

وقال هشام إسماعيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “بمناسبة إشكالية الفنان والجمهور والناقد، أنا رأيي المتواضع إن في الزحمة الهستيرية، دي كله بينسى قال إيه أصلًا، وأهي أيام بتعدي يا ضيف، والعمل الحلو فقط اللي بيعيش والزمن والقاضي الحقيقي.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وأضاف هشام إسماعيل: “أعرف زمان إن الناقد مش دوره يدمر العمل، لأ هو بيشرح للمشاهد أو القارئ الجورنال، العمل ده ضعيف في عناصر الصناعة، زي التصوير المونتاج السيناريو الإخراج، التمثيل ليه وقوي في عناصر إيه والمشاهد يقارن اللي قراه، بالعمل اللي شافه ويستوعب وجهة النظر وشكرًا، النقد ليس السب واللعن”.

أزمة مصطفى قمر وطارق الشناوى

دخل كل من مصطفى قمر والناقد طارق الشناوى فى سجال وخلاف شديد وصل إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد بعضهما، وذلك بعد انتقاد الشناوى لفيلم "أولاد حريم كريم"، والذى يعرض حاليا فى السينمات.

نرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة طارق الشناوى ومصطفى قمر.

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي رأيه فى فيلم “أولاد حريم كريم" الذى طرح فى السينمات منذ ما يقرب من أسبوع.

وأكد الشناوي فى لقائه ببرنامج et بالعربي أن فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام السينمائية خلال هذا الموسم.

وأضاف الشناوي أن علي إدريس مخرج الفيلم وزينب عزيز مؤلفة العمل قدما عملا ليس له علاقة بفن السينما.

وتابع الشناوي أن مصطفى قمر بطل العمل لا يزال يعيش فى زمن السينما القديمة دون مراعاة التطورات التي طرأت على السينما فى السنوات القليلة الماضية.

وتسبب رأى طارق الشناوى فى الفيلم بغضب مصطفى قمر والذى قرر أن يهاجم الشناوى بقوة وقال: “هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا وما تتكلمش عني علشان ما تتهزأش؟ طيب إنت اللي جيبته لنفسك عموما ياللي اسمك طارق إنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون إنك ما شفتش الفيلم وعموما اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني، فكرني كده شغلتك إيه؟ هي من أربع حروف بيتهيألي”.

ودخلت على الخط الفنانة بشرى، إحدى أبطال العمل ومنتجته أيضا وقالت: "أنا شايفة إن كل واحد حر في رأيه و الرأي لا يمثل إلا صاحب الرأي، لكن الجمهور شأن آخر والغالبية قالت كلمتها، ورأي واحد سلبي وغير موضوعي أمام الإشادات في قاموس النسبة والتناسب يساوي واحد في الألف أو المليون و دي نسبة لا تذكر".

وأضافت الفنانة بشرى: "لو الأستاذ طارق شايف إن مصطفى قمر قديم وإحنا كلنا 12 بطلا وبطلة من الجيلين كلنا قدام هو حر، مع إن مصطفى من أكتر النجوم معاصرة وتجديد، ومن أول من أحدث تطوير في الأغنية المصورة وأغانيه بتتلعب في كل مكان ومحفوظة من كل الأجيال".

وتابعت: "إحنا نسيب كل جديد وحديث للأستاذ طارق وإحنا قاعدين مبسوطين ومرحرحين في القديم، حتى المثل بيقول القديمة تحلى ولو كانت أحلى، وأنا شخصياً من مواليد الثمانينات وأحب القديم أوي".

واستكملت بشرى: "كان بالأحرى للناقد الكبير كتابة نقد موضوعي، وعدم إهمال جهود 12 ممثلا بالفيلم منهم مجموعة من الشباب الواعد، ولكن الأمر مشخصن كما يبدو مع شخص نجم الفيلم، لو مش عجبك القديم يا أستاذ طارق في 6 وجوه جديدة في الفيلم مش عاجبين حضرتك؟ ده قرار واعي بتحطيم الشباب، إذن لا تحدثني عن الحداثة وتتهمنا بالقدم".

وكلام مصطفى قمر دفع طارق الشناوى إلى اتخاذ قرار بمقاضاته، حيث أكد أنه يعتزم مقاضاة مصطفى قمر بعد هجومه عليه من خلال صفحته الرسمية والإساءة له على حسب تعبيره عقب انتقاده لفيلم “أولاد حريم كريم”.

وأضاف طارق الشناوي خلال حلوله ضيفا على برنامج et بالعربي أنه لا يقبل بالإهانة التى تعرض لها من مصطفى قمر كونه انتقد عملا فنيا، مشيرا إلى أن مصطفى قمر قام بسبه علني، وهو ما يحاسب عليه القانون لذلك قرر مقاضاته بتحرير محضر ضده.

كما قرر مصطفى قمر تصعيد الأمر أيضا ورفع دعوى قضائية ضد طارق الشناوى.