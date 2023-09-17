تدريب المرشحين للعمل بمساجد أوقاف شمال سيناء

افتتح فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، الدورة التدريبية للمجموعة الثانية من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، للعمل بمديرية أوقاف شمال سيناء، بقاعة المناسبات بمسجد النصر بالعريش.

أدوات الإطفاء

حيث تستمر الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد حتى الثلاثاء القادم 19 سبتمبر، لشرح مهام عملهم بالمساجد ، وبعض الأساسيات، كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عملهم وسيتم بعدها تحديد يوم التعاقد واستلام العمل.

حضر البرنامج التدريبي كل من:

فضيلة الشيخ عبد الباقى جودة مدير إدارة الدعوة، وفضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير عام المتابعة ، وعيد أبو حج مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد أبو طيور مسئول التدريب بالمديرية.