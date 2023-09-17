مؤتمر صحفى لمهرجان القاهرة للمونودراما.. الخميس المقبل

ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لـ مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، يوم الخميس المقبل، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءً، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وهم الفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، ولفيف من المسرحيين.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، چورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب.

تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

شهدت الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما العديد الأحداث، ومنها إهدائها لروح الفنان الراحل خالد صالح، وتكريم الفنان لطفي لبيب في ختام الدورة الخامسة، من فرط سعادته وتقدير المهرجان لمشواره الفني.

وقال لطفي لبيب على هامش المهرجان، خلال تصريحات خاصة سابقة لـ القاهرة 24، إنه مستاء من وضع المسرح في الوقت الحالي وعدم الاهتمام به، وأن ما تم تقديمه خلال العقد الماضي لا يعتد مسرحًا كمثل الذي قدمه الفنان أشرف زكي، قائلًا: المسرح الحقيقي اللي زي مسرحية ألف ليلة وليلة.