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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة يفتتح معرض أهلا مدارس في مدينة العريش

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا مدارس بالعريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، معرض أهلا مدارس في مدينة العريش، في حضور عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

80عارضا:


وأكد المحافظ ، أن المعرض يضم 80 عارضًا لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من (أقلام، كراريس، أدوات مكتبية، شنط، أحذية، وملابس)، وبيعها بتخفيضات تصل الى 30 % عن الأسواق الخارجية وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي.
 

وأعرب المحافظ، عن شكره وتقديره لجميع التجار المشاركين في المعرض سواء من محافظة شمال سيناء أو من المحافظات الاخري، حيث تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة السيناوية، علاوة على شكر رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم في هذا الشأن.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلبة والطالبات بهذه المناسبة، مؤكدًا علي أن المعرض سيقام حتي 17 أكتوبر المقبل، وأن هذه المدة ستزيد أسبوعين آخرين في حالة الاقبال علي المعرض من المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى مشاركة شركة الجملة بوزارة التموين في المعرض لبيع السلع الغذائية والمواد الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة تيسيرًا علي الاسرة السيناوية.

وبدوره قال عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، على قيام الغرفة بإقامة المعرض تخفيفًا عن كاهل المواطن السيناوي وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أن المعرض يضم جميع الأدوات المدرسية والكتابية والمكتبية والملابس المدرسية والاحذية والشنط وأن الأسعار في المعرض تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية والأسواق بنسبة تصل الي 30%.

وأضاف أنه يشارك في المعرض 80 عارضا من التجار والشركات، حيث يستمر المعرض حتى 17 أكتوبر المقبل.

من جانبها ، أكدت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة علي توفير باكية في المعرض للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

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