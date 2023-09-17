انطلاق الملتقى الثقافي لمشروع "أهل مصر " في سيناء.. غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت شعار "يهمنا الإنسان ، في عدة مدن بمحافظة شمال سيناء، غدا الاثنين ، 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر الحالي ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

يأتي الملتقى في ضوء خطة التنمية الثقافية لسيناء الحبيبة، بتكثيف الأنشطة الثقافية في محافظة شمال سيناء، كما يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

اسبوع ثقافي:

حيث يستضيف الملتقى 120 شابا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة ، إن المشروع يعد أحد أهم أنشطة هيئة قصور الثقافة ويأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والاهتمام الخاص الذي توليه لأبناء مصر في المحافظات الحدودية.

و يستهدف الملتقى شباب وفتيات المحافظات الحدودية وذلك من خلال تعليمهم عدد من الورش اليدوية والحرف البيئية واكتشاف مواهبهم ودعمها وتعزيز قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه.