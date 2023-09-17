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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير لأي مستخدم موبايل .. ثغرة أمنية تسرق حسابك البنكي في ثواني

تحذير لأي مستخدم
تحذير لأي مستخدم موبايل..ثغرة أمنية تسرق حسابك البنكي في ثو

أمن بياناتنا الشخصية هو بلا شك واحدة من أكبر مشاكل عصرنا. المشكلة كبيرة جدًا اليوم بحيث أنه حتى لو كنت لا تستخدم هاتفًا ذكيًا أو جهاز كمبيوتر أو وسائط التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن معلوماتك ليست آمنة. ومع ذلك، إذا كنت لا تتبع نظام إزالة السموم من التكنولوجيا بشكل شامل وتستخدم هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، فقد ترغب في قراءة أخبارنا بعناية أكبر. وفقًا لمقطع فيديو تم نشره مؤخرًا، فإن ميزة تثبيت التطبيق في أندرويد بها عيب محتمل يمكن أن يعرض معلومات بطاقة الائتمان للخطر. 

 

كيفية حماية معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك من عيب تثبيت التطبيق في نظام أندرويد

 

إذا كنت مستخدمًا لنظام iOS مثلي، أو مستخدمًا لنظام أندرويد لا يعرفه، فإن ميزة تثبيت التطبيق تسمح لك بقفل تطبيق على شاشتك بحيث لا يمكن استخدام إلا هذا التطبيق. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في مجموعة متنوعة من الحالات، مثل إعطاء شخص آخر هاتفك لاستخدامه، ولكنك تريد فقط أن يتمكن من استخدام تطبيق معين، إلخ. إذا كنت تتساءل عن سبب عدم سماعك عن هذه الميزة من قبل، فربما لأنها غير مفعلة تلقائيًا لأجهزة أندرويد.

ومع ذلك، وفقًا للمعلومات الأخيرة، فإن العيب في ميزة تثبيت التطبيق يمكن أن يكون مشكلة في حالات استخدام محددة جدًا ويمكن أن يؤدي إلى سرقة معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. لا تقلق كثيرًا، على الرغم من ذلك. لاستغلال العيب، يحتاج المهاجم إلى الوصول المادي إلى جهاز الضحية وتشغيل الإعدادات التالية:

 

• تثبيت التطبيق

• "اطلب رمز PIN قبل إلغاء التثبيت"

• "تطلب إلغاء قفل الجهاز لـ NFC"

 

بمجرد تمكين هذه الإعدادات، يمكن للمهاجم تثبيت تطبيق يحتوي على معلومات بطاقة الائتمان، مثل Google Pay. بعد ذلك، إذا أغلق الضحية التطبيق، يمكن للمهاجم استخدام NFC لقراءة معلومات بطاقة الائتمان من الجهاز. أتفهم أن هذه المشكلة معقدة بعض الشيء. لحسن الحظ، يمكنك مشاهدة الفيديو لفهم أفضل.

 

بالطبع، من السهل تجنب هذه المشكلة المحددة. كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات على هاتف أندرويد وإيقاف تشغيل ميزة تثبيت التطبيق. للقيام بذلك، اتبع هذه الخطوات:

 

• افتح تطبيق الإعدادات.

• اضغط على الأمان أو الأمان & الموقع.

• اضغط على خيارات متقدمة.

• اضغط على تثبيت التطبيق.

• قم بتبديل مفتاح استخدام تثبيت التطبيق إلى Off.

نوصي جميع مستخدمي أندرويد بتعطيل ميزة تثبيت التطبيق حتى يتم إصلاح هذه الثغرة الأمنية.

أندرويد NFC PIN بطاقة الائتمان كيفية حماية معلومات بطاقة الائتمان التكنولوجيا

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