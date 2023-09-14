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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر شياكة.. أفضل وأرخص جرابات وإكسسوارات الـ iPhone | اعرف الأسعار

برخص التراب وآخر
برخص التراب وآخر شياكة..أفضل وأرخص جرابات وإكسسوارات الـ iPh

تعد إكسسوارات وجرابات الآيفون  من الإكسسوارات الأساسية التي يبحث عنها معظم مستخدمي هذا الهاتف الذكي، لما لها من أهمية كبيرة في حماية الجهاز من التلف والخدوش.

يتميز جهاز الآيفون بتصميمه الأنيق والرفيع، مما يجعله عُرضة للتلف بسهولة عند السقوط أو الصدم. لذلك يُعد استخدام جراب الآيفون من أفضل الطرق للحماية من هذه المخاطر.

وتوفر جرابات الآيفون حماية جيدة للجهاز من الصدمات والكسر والخدوش، كما أنها تساعد على الحفاظ على الشكل الخارجي للجهاز. كما أنها متوفرة بالعديد من الأنواع والأشكال والألوان، مما يتيح للمستخدمين اختيار ما يناسب ذوقهم.

بالإضافة إلى الحماية، توفر جرابات الآيفون أيضًا إمكانية تخصيص مظهر الجهاز، إذ يمكن اختيار التصميم الذي يناسب ذوق المستخدم.

وعند اختيار جراب لجهاز الآيفون، يجب أن ينظر المستخدم إلى عدة عوامل، مثل المواد المستخدمة في صنع الجراب ومدى قدرته على تحمل الصدمات والخدوش، بالإضافة إلى التصميم والألوان والأشكال المتوفرة. كما يجب على المستخدمين الحرص على شراء جرابات عالية الجودة لضمان الحماية الكاملة لجهازهم، وينبغي تفادي شراء الجرابات الرخيصة التي قد لا توفر الحماية الكافية.

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بالإضافة إلى جرابات الآيفون، هناك العديد من الإكسسوارات الأخرى التي يمكن أن تساعد في حماية الجهاز وتحسين استخدامه، مثل شاحن الآيفون يساعد الشاحن على شحن الجهاز بسرعة وأمان.. و سماعات الآيفون تتيح سماعات الآيفون الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست والأفلام بجودة صوت عالية. وحماية شاشة الآيفون تساعد حماية شاشة الآيفون على حماية الشاشة من الخدوش والكسر. وحامل الآيفون يساعد حامل الآيفون على تثبيت الجهاز في مكانه أثناء الاستخدام، مما يسهل مشاهدة مقاطع الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو.

 

 

أرخص إكسسوارات الـ iPhone في الإمارات

 

  • iPhone 15 Pro Silicone Case with MagSafe بسعر  219 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 15 Clear Case with MagSafe بسعر 219 درهمًا إماراتيًا
  • AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (USB-C)  
    بسعر949  درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 15 Pro FineWoven Case with MagSafe
    بسعر 269 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone FineWoven Wallet with MagSafe بسعر
    269 درهمًا إماراتيًا
  • MagSafe Charger بسعر 169 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 14 Silicone Case with MagSafe - Storm Blue
    بسعر 219 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 14 Plus Clear Case with MagSafe
    بسعر 219 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 13 Silicone Case with MagSafe - Nectarine بسعر 219 درهمًا إماراتيًا
  • Tech21 FlexMax for iPhone 14 (MagSafe compatible) بسعر 219 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case with MagSafe - Sunflower
    بسعر219 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 13 mini Silicone Case with MagSafe - Lemon Zest بسعر
    219 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 12 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Cloud Blue

بسعر 219 درهمًا إماراتيًا

  • iPhone 13 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Lemon Zest بسعر 219 درهمًا إماراتيًا
  • iPhone 13 Pro Silicone Case with MagSafe - Blue Fog بسعر 219 درهمًا إماراتيًا 
     

وهكذا، فإن إكسسوارات وجرابات الآيفون من الإكسسوارات المهمة تساعد على حماية الجهاز وتحسين استخدامه.

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