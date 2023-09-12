تقرير..أهم حدث في التاريخ من Apple..موبايلات iPhone 15 جبارة وساعات مثالية

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة عن جيل iPhone 15 اليوم الثلاثاء في حدث كبير وتتضمن السلسلة 4 هواتف ذكية iPhone 15 وiPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بالإضافة إلى جيل جديد من الساعات الذكية متاح الآن ، كما سيتم إصدار iOS 17 بشكل رسمي ليكن متاحا بدءا من 18 سبتمبر القادم.

ملخص المؤتمر وكل الاجهزة الجديدة و مميزاتها



iPhone 15/15Plus



* ميزة ال Dynamic Land مثل نيخ البرو

* يتم تقديمه بخمس الوان { روز ، مينت جرين ، اصفر ، ابيض ، اسود }

* ١٥/١٥بلس تم تصنيعهم من ٧٠٪؜ من الومنيوم المعاد تصنيعه

* كاميرا ٤٨ ميجا بكسل و ذكاء اصطناعي يعطي إضاءة و دقة افضل

* ميزة تعديل التركيز علي الاشخاص بعد التصوير ( في تصوير البورتريه )

* نف معالج ١٤برو وهو ال A16

* ميزة ultrawide band بمعني أنك ستقدر على الوصول لشخص ( عامل مشاركة لمكانه معاك ) سيظهر مكانه بالتحديد و بشكل اوضح علي الخرائط

* تغيير مدخل الشاحن ل type c .

* ايفون١٥ يبدأ سعره من 799 دولار ، ايفون١٥بلس بداية من 899 دولار .

‏ iphone 15Pro/15ProMax



* مصنوعين من التيتانيوم

* اطراف اقل حدة من النسخ القديمة

* زر جديد بدل للسايلنت Action Button

* معالج جديد A17 Pro

* معالج خاص بالشاحن عشان يكون اسرع من ال usb مرتين

* مدخل الشاحن Type C

* تقنية Ray Tracing لكي تستمتع أكثر بالالعاب بشكل خيالي و اقوي من اجهزة الالعاب نفسها

* توفير العاب جديدة حصرية للايفون لكي تنقلك تجربة مثل تجربة اللعب بال ps5

* كاميرا ٤٨ بيكسل لكن بحساس جديد و اوسع من iphone 15

* تحسين ملحوظ في ال night mode

* كاميرا telephoto 3X ل iphone15pro ، و 5X مع الحفاظ علي الجودة ل iphone15Pro Max

* تحسين في كاميرا ال ultra wide و تصوير الماكرو

* ميزة تصوير spatial video عبارة عن فيديو 3D يمكنك تصويره بالايفون و رؤيته بنظارة أبل

* الوان جديدة { رصاصي ، ازرق ، سيلفر ، اسود }

* مساحة تبدأ من ٢٥٦ جيجا

* ايفون١٥برو يبدأ سعره من ٩٩٩ دولار ، بينما ايفون١٥برو ماكس يبدأ من ١١٩٩ دولار.

Apple Watch Series 9

تناسق مع سيري عند استخدام الصوت

معالج الجيل الثاني فائق الاتساع

وحدة المعالجة المركزية المعيارية الجديدة Ultra Watch S9

مزيد من الترانزستورات بنسبة 60 %

وحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30%

نظام التشغيل watchOS 10

محرك عصبي رباعي النواة

إجراء طلبات فورية من خلال سيري

شاشة جديدة ب2000 شمعة في المتر المربع وصولاً إلى 1 شمعة في المتر المربع

إيماءة سحرية جديدة للنقر المزدوج

ميزات جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، وأدوات لدعم الصحة العقلية.

يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من حوالي 399 دولارًا أمريكيا وتتوفر اعتبارًا من 22 سبتمبر، في الأسواق العالمية.

Apple Watch Ultra 2

تناسق مع سيري عند استخدام الصوت

معالج الجيل الثاني فائق الاتساع

شاشة جديدة تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع

وحدة المعالجة المركزية الجديدة Ultra Watch S9

60٪ المزيد من الترانزستورات

وحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30%

محرك عصبي رباعي النواة

إيماءة سحرية جديدة للنقر المزدوج

إجراء طلبات فورية من خلال سيري

تعمل بنظام التشغيل watchOS 10

تجارب جديدة لركوب الدراجات، وميزات للمساعدة في استكشاف الأماكن الخارجية

يمكن أن تنخفض الشاشة أيضًا إلى شمعة واحدة فقط حتى لا تزعج الأشخاص القريبين

مثالية لممارسة الرياضات المائية، بما في ذلك الأنشطة القاسية مثل ركوب الأمواج شراعيًا والتزلج على الماء، إلى جانب الغوص الترفيهي لعمق 40 مترًا

ويبدأ سعر Apple Watch Ultra 2 من حوالي 799 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر اعتبارًا من 22 سبتمبر في الأسواق العالمية.