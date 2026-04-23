الصحة : إنشاء قواعد بيانات شاملة لإدارة المنشآت وسلاسل الإمداد

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركتي "اتصالات مصر" و"STM" للاستثمار؛ لمناقشة مقترح تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الأداء،.

و أكد نائب الوزير أن مواجهة تحديات الرقمنة تقتضي التوسع في الحلول الذكية وبناء القدرات الرقمية للعاملين لتيسير حصول المواطنين على خدمات متميزة، موضحًا أن الوزارة تسعى لبناء بنية مرنة وقابلة للتوسع تدعم منظومة عمل صحية متكاملة،

وذلك بحضور اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات، والمهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة نصار مدير عام التخطيط الصحي.

خطة لميكنة المستشفيات بنسبة 100%

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع استعرض خطة لميكنة المستشفيات بنسبة 100% وإنشاء قواعد بيانات شاملة لإدارة المنشآت وسلاسل الإمداد، بمشاركة قيادات شركة "اتصالات مصر" ممثلة في المهندس حازم المتولي الرئيس التنفيذي، والمهندس شريف الخولي رئيس قطاع الأعمال، والمهندس محمد الرويني رئيس قطاع الحلول الرقمية، والسيد هيثم طايع رئيس قطاع التكنولوجيا، والمهندسة نيفين خلف الله رئيس القطاع الحكومي، ومن شركة "STM" السيد أحمد بدوي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، والمهندس أحمد عصمت مدير مشروع التحول الرقمي، حيث ركزت المباحثات على آليات التنفيذ الميداني لضمان تدفق المعلومات بكفاءة وتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى منظومة صحية رقمية شاملة.