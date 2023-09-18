طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لطفلة صغير تبكي فوق قبر أمها حيث قيل إن الأم توفيت إثر إعصار ليبيا والذي دمر مدينة درنة وخلف ضحايا بالآلاف.

طفلة تبكي فوق قبر امها

ظهرت الطفلة وهي في حالة انهيار وبكاء فوق قبر أمها وروج البعض أن الأم توفيت إثر عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا منذ أيام.

حقيقة فيديو الطفلة

شكك البعض في صحة رواية فيديو الطفلة بعد أن تبين إنه سبق نشره منذ عام 2020 على موقع الفيديوهات يوتيوب والذي اختلفت الروايات عن تلك اللقطة فالبعض قال إن الأم توفيت بكورونا والبعض الآخر قال إن الأم توفيت في أحداث العراق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.