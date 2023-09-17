قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الاقتصاد الألماني يضعف، لكنه لا يستحق لقب “رجل أوروبا المريض”.

وفي حديثه لصحيفة “فيلت“ الألمانية، طُلب من المستشار الألماني التعليق على مقال نشرته مجلة الإيكونوميست الشهر الماضي بعنوان “هل ألمانيا مرة أخرى رجل أوروبا المريض؟” حيث انتقد المقال على وجه الخصوص البلاد بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، والرضا عن النفس، والبيروقراطية المحافظة في حين تدعو إلى إصلاحات عاجلة وزيادة الاستثمار في تطوير الأعمال والبنية التحتية.

ويعود تاريخ تسمية “رجل أوروبا المريض” في الأصل إلى القرن التاسع عشر عندما تم تطبيقها على الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تعتبر على نطاق واسع المنطقة الراكدة اقتصاديًا وتكنولوجيًا في القارة.

ومع ذلك، رد شولتس على الانتقادات الموجهة إلى ما أسماها “الصحيفة الأنجلوسكسونية”، موضحا أن مجلة الإيكونوميست لم تعجبها “الهوس الألماني المزعوم بعدم تحمل ديون لا نهاية لها”.

وقال شولتس: “يوصي المقال بشكل أساسي بتحمل ما بين 100 إلى 200 مليار يورو من الديون الإضافية كل عام. لكني أقول: لا!”، مشددا على أن الدخول في ديون لا نهاية لها لا يحل مشاكلنا، لكنه يخلق مشاكل جديدة.

وبينما رفض فكرة أن ألمانيا تمر بأزمة، أقر شولتس بأن البلاد “تشهد نموا ضعيفا”.

وألقى باللوم في هذا التطور على ضعف أسواق التصدير الألمانية، وخاصة الصين، في حين أشار إلى أن البلاد تضررت بشدة من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، قالت موسكو مراراً وتكراراً إن العديد من الجروح الاقتصادية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي ناجمة عن العقوبات 'غير القانونية' التي فرضها الاتحاد بسبب أوكرانيا.